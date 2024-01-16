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Теннисиста стошнило после победного матча на Australian Open

Британского теннисиста Дрэйпера стошнило после победы в матче Australian Open

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Ciro De Luca/Reuters

Представителя Великобритании Джека Дрэйпера стошнило в ведро после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Это был дебютный поединок для него в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема».

В первом круге 22-летний британец обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Во втором круге Дрэйпер сыграет с американцем Томми Полом.

После победы над Гироном Дрэйпер пожал руку своему сопернику, после чего ему стало плохо. Он побежал к ведру, где его стошнило.

Общий призовой фонд турнира составляет $58,128 млн.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Дрэйпер располагается на 55-м месте (911 очков), Гирон — 66-й (825 очков). Продолжает лидировать Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает россиянин Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее сообщалось, что российский теннисист уступил в матче Australian Open, ведя по сетам 2:0.

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