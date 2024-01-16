Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Барселоны» Торрес пригрозил Винисиусу пощечиной

Игрок «Барселоны» Торрес о Винисиусе: если заговорит со мной, дам ему пощечину

close
100%
Joan Monfort/AP

Футболист «Барселоны» Ферран Торрес жестко высказался об игроке мадридского «Реала» Винисиусе. Его слова передает Movistar.

«Если этот парень заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощечину. Если этот болван заговорит со мной, я сломаю его», — сказал Торрес.

14 января мадридский «Реал» разгромил «Барселону» финале Суперкубка Испании. Винисиус стал героем встречи. Бразильский полузащитник оформил хет-трик. Еще один гол в составе победителей записал на свой счет Родриго. На 71-й минуте был удален капитан «Барселоны» Рональд Араухо.

Торрес был заменен на 61-й минуте. Вместо него вышел Жоау Феликс.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1. В команде победителей отличились Гави, Левандовски и Педри.

Торрес выступает за «Барселону» с 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В составе каталонского клуба он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

С 2020 года Торрес вызывается в сборную Испании. В его активе уже 40 матчей.

Ранее Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами