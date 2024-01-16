Бывшая жена украинского тренера «Зенита» объяснила, почему он не покинет Россию

Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, заявила, что ее бывший супруг свободно чувствует себя в России. Ее слова передает NV.ua.

«Тимощук не уедет навсегда из России по нескольким причинам. Потому что, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая момент, что ему придется платить алименты детям. А в России можно спрятаться, не платить. Во-вторых, для чего ему выезжать? Ему там платят огромную зарплату за непонятную работу», — сказала Навроцкая.

Решением Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощук весной 2022 года был пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности на территории Украины, а также лишен всех титулов из-за работы в петербургском «Зените». Кроме того, центр лицензирования УАФ получил рекомендацию принять решение по отзыву у специалиста тренерской лицензии Pro-UEFA. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — он провел за команду 144 встречи. Выступая за донецкий «Шахтер», он трижды стал чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что сын Аленичева не планирует возвращаться в Россию.