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В РПЛ оценили нецензурный жест Медведева в адрес «Спартака» в видео «Зенита»

Глава РПЛ Алаев: «Зенит» видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, комментируя нецензурный жест председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес московского «Спартака», заявил о необходимости взаимоуважения между клубами. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Грубости футболу не нужны. <...> Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — заявил Алаев.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к красно-белым. Клуб в скором времени принял решение убрать видеоролик с канала.

Ролик можно посмотреть в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова.

В первом официальном матче 2024 года команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Спартак» отстает на шесть баллов и идет пятым.

Ранее Медведев объяснил свой скандальный жест в адрес «Спартака».

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