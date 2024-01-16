«Сидят, тупеют»: чемпионка мира заявила о вреде мобильных телефонов

Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Мария Бутырская, рассуждая о расстройстве пищевого поведения у фигуристок, заявила, что в спорте приходится идти на жертвы ради достижения результатов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ты жертвуешь общением, личной жизнью, свободой. Я, например, считаю, что и мобильный телефон — это тоже вред. Ну а правда, сидят в телефоне, тупеют. Прямо перед соревнованием ты должен настроиться на прокат, а люди сидят и тыкают в экран», — заявила Бутырская.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований, российские фигуристы выступают только на внутренних национальных стартах.

Последним официальным международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры, которые прошли в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее судей чемпионата Европы назвали слепыми из-за бывшей россиянки.