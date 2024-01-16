Роналду отказался участвовать в голосовании ФИФА

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался участвовать в голосовании Международной федерации футбола, посвященном лучшему игроку года. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Роналду должен был принять участие в опросе как капитан сборной Португалии, однако вместо него это сделал Пепе. Игрок «Порту» первое место отдал Бернарду Силве, второе – Эрлингу Холанду, третье – Виктору Осимхену. Примечательно, что он не выбрал игрока, который в итоге победил — Лионеля Месси, нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами».

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых — с пенальти.

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