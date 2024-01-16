Обратившийся за помощью из-за алкоголя российский игрок объяснил свою мотивацию

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выступил с заявлением, в котором объяснил, зачем решил обратиться к программе помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам. Моя цель – решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить за понимание и поддержку мою жену, семью, друзей, организацию «Эвеланш» и всех болельщиков. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться на лед и присоединиться к своим товарищам по команде, как можно скорее», — заявил Ничушкин.

Программа НХЛ направлена на то, чтобы помочь игрокам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, а также разобраться в различных психологических проблемах.

В прошлом сезоне Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Журналистка Дарья Тубольцева в своем Telegram-канале сообщила, что после инцидента в прошлом сезоне форвард первой раз оказался в программе помощи, сейчас он обратился к НХЛ во второй раз. Речь идет вновь о проблемах с алкоголем.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

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