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«Зенит» не растерял чемпионские амбиции, заявил экс-тренер сборной

Тренер Игнатьев заявил, что «Зенит» намерен выиграть РПЛ в 2024 году

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что закупка бразильских игроков Нино, Педро и Артура, которую в январе текущего года осуществил петербургский «Зенит», говорит о твердом желании руководства клуба защитить чемпионский титул.

По его словам, вариант с дальнейшей перепродажей молодых южноамериканских игроков стоит рассматривать в последнюю очередь.

«Для того, чтобы кого-то продать за стоимость Малкома, надо играть как Малком. А на человеке, который не играет, заработать невозможно. «Зенит» этими трансферами показывает, что не хочет терять чемпионские амбиции и свой имидж сильнейшего клуба России, им не хочется уступать пальму первенства «Краснодару», отсюда и появляются новые футболисты. Плюс, возможно, те бразильцы, которые раньше приносили пользу, ищут пристанище на новом месте, где потеплее», — заявил Игнатьев.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

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