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Гвардиола выругался на церемонии ФИФА

Тренер «Ман Сити» Гвардиола произнес нецензурное слово на церемонии ФИФА

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нецензурно выругался на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, отвечая на вопрос ведущего мероприятия Тьерри Анри о сравнении своей нынешней команды и «Барселоны».

Церемония проходит 15 января в Лондоне. Специалист был признан тренером 2023 года. Анри спросил у испанца, какая из его команд, взявших требл, победила бы в очном матче. В ответ Гвардиола нецензурно выругался.

«Черт! Этого точно не ожидал. «Барселона» — клуб моего сердца, именно благодаря ему я здесь. Но что касается «Манчестер Сити», то 15 или 20 лет назад команда не была на этой высоте. Клуб строили шаг за шагом с тех пор, как здесь появился Роберто Манчини», — сказал Гвардиола.

В 2009 году специалист вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

22 декабря «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира. В финале турнира «горожане» оказалась сильнее бразильского «Флуминенсе» со счетом 4:0.

В 2023 году подопечные Гвардиолы также выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее ФИФА назвала символическую сборную 2023 года.

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