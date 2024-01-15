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19-летний россиянин победил немца в драке во время матча КХЛ

Игрок ЦСКА Барабоша подрался с форвардом «Автомобилиста» Мэйсеком в матче КХЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Артем Барабоша и нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек устроили драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19-летний Барабоша сделал подножку хоккеисту «Автомобилиста», а 31-летний немец вступился за одноклубника. Оба хоккеиста сбросили перчатки, победителем из противостояния вышел россиянин. Он нанес сопернику серию точных ударов в голову и повалил его на лед. После этого в потасовку вмешались судьи. Видео инцидента доступно на официальном сайте КХЛ.

Оба игрока получили пятиминутный штраф. Барабоша был также наказан малым двухминутным штрафом за подножку.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 3:2. В составе хозяев шайбы забросили Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев. У гостей голы на счету Владислава Каменева и Константина Окулова.

ЦСКА (56 очков) потерпел второе поражение подряд и занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Автомобилист» (64) идет четвертым на Востоке.

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что у 37 хоккеистов системы «Салавата Юлаева» обнаружили допинг.

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