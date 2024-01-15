В РУСАДА отреагировали на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выявляло в рамках национальной антидопинговой программы 37 положительных допинг-проб на мельдоний в молодежной команде «Толпар» клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами игроков «Толпара». Мы не подтверждаем наличия 37 положительных допинг-проб хоккеистов системы «Салават Юлаев» в рамках национальной антидопинговой программы», — сообщили в РУСАДА.

15 января Telegram-канал Baza сообщил, что во время внутреннего расследования запрещенный препарат был обнаружен у 37 игроков «Толпара».

Допинговый скандал в уфимской команде начался весной прошлого года. 7 апреля сообщалось, что семеро хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов были обнаружены следы мельдония.

Тесты сдавались игроками во время плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Ранее в США сообщили, что российский хоккеист пройдет программу помощи игрокам НХЛ.