Отстраненный в Турции израильский футболист вернулся на родину

Футболист турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель вернулся в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал «TeoGram. Мир Израилю».

Спортсмен сфотографировался с израильским флагом на фоне самолета.

14 января в матче национального чемпионата Турции против «Трабзонспора» Йехезкель, празднуя взятие ворот, продемонстрировал повязку «100 дней, 7 октября» с изображением звезды Давида. После чего руководство команды приняло решение отстранить игрока, аргументировав это тем, что футболист действовал вопреки национальным ценностям Турции. Прокуратура Антальи начала судебное расследование, спортсмену вменяется публичное разжигание ненависти и вражды.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды.