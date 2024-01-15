У 37 хоккеистов системы «Салавата Юлаева» обнаружен допинг

У 37 игроков хоккейного клуба «Толпар» во время внутреннего расследования обнаружили мельдоний. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

По информации Telegram-канала, несколько дней назад состоялось заседание антидопингового комитета по делу приема допинга хоккеистами «Толпара». Большинство игроков считают, что допинг им давал тренер по физподготовке Игорь Загретдинов под видом БАДов и витаминов.

Во время заседания Загретдинов уверял, что он ничего не добавлял. В свою очередь, исполнительный и спортивный директора считают, что допинг в организм хоккеистов попал в результате «диверсии». По их мнению, препараты мог добавить в воду кто-то из хоккеистов, не проходящих в состав команды.

При этом в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) считают версию руководства клуба несостоятельной, так как по анализам видно, что у игроков был «курсовой прием препарата».

7 апреля 2023 года сообщалось, что семеро хоккеистов клуба «Толпар», являющегося фарм-клубом уфимского «Салавата Юлаева», сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов обнаружены следы мельдония.

Тесты сдавались игроками во время плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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