Экс-тренер сборной России возобновил карьеру в восьмой раз

Бывший наставник петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат назначен на пост главного тренера национальной команды Кюрасао. Об этом сообщает пресс‑служба местной федерации футбола.

На этом посту 76‑летний специалист сменил нидерландско‑суринамского тренера Дина Горре, который покинул команду 3 января. Сборная Кюрасао занимает 90-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) — между командами Гаити и Сирии.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), Суперкубок России, Кубок УЕФА, а также Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда пробилась в финальный этап чемпионата Европы 2012 года, но не смогла выйти из группы.

Сборная Кюрасао — 26-й пост в тренерской карьере специалиста. Также нидерландец известен по работе в «Фейеноорде», «Рейнджерс», сборных Бельгии, Нидерландов, Южной Кореи и Ирака.

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