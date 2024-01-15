«Реалу» предрекли трудности в дерби с «Атлетико»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что «Реалу» может быть не просто в матче против «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Реал» имеет значительное преимущество. В матче за Суперкубок не оставили камня на камне от «Барселоны». Понятно, что матч с «Атлетико» будет другим. Команда Диего Симеоне может навязать свой оборонительный футбол, к тому же играют дома. Поэтому «Реалу» будет непросто. «Атлетико» может доставить неудобства любому сопернику.

Не жду много забитых мячей в этой игре. Но «Реал» такой клуб, который всегда борется до конца. Если эмоциональная составляющая «Реала» будет меньше, чем за Суперкубок, то им будет тяжелее против «Атлетико», — заявил Гранат.

Матч между мадридскими клубами пройдет 18 января, начало в 23.30 по московскому времени.

14 января «Реал» выиграл Суперкубок Испании, разгромив в финале «Барселону» со счетом 4:1. В полуфинале «сливочные» обыграли «Атлетико» (5:3).

Для «Реала» эта победа в Суперкубке Испании стала 13-й в истории.

Ранее тренер «Реала» Анчелотти повторил достижение Зидана.