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Теннисный тренер назвал одно из сильнейших качеств Даниила Медведева

Тренер Янчук: Медведев обретет форму и уверенность по ходу Australian Open

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый отечественный тренер Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» оценил турнирную сетку третьей ракетки мира Даниила Медведева, отметив, что тот должен справиться с первыми соперниками и набрать в этих матчах форму.

«Сетка нормальная для Медведева. Он легко пройдет первые круги и дальше, думаю, все-таки обретет форму и уверенность. Ему этой уверенности не занимать. Он не боится никаких соперников и готов дать бой каждому», — считает Янчук.

Даниил Медведев пропустил начало сезона, предпочтя отдых с семьей и тренировки участию в турнирах. Матч первого круга Открытого чемпионата Австралии против 144-й ракетки мира француза Теренса Атмана стал для россиянина первым в году. Проиграв первый сет со счетом 5:7, Медведев затем выиграл две партии (6:2, 6:4), а в четвертой при счете 1:0 в пользу сделавшего брейк Даниила соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Во втором круге Медведев встретится с 53-й ракеткой мира финном Эмилом Руусвуори. В третьем круге россиянин может встретиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее украинская теннисистка призвала свою страну что-то предпринять из-за допуска России на ОИ.

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