Игрок «Спартака» заявил, что Ковальчук авторитетом держит раздевалку

25-летний форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков рассказал, как 40-летний нападающий Илья Ковальчук помогает своим одноклубникам, и заявил о силе его авторитета. Его слова приводит Legalbet.

«Ковальчук много разговаривает с ребятами, подбадривает всех. Раздевалку держит своим авторитетом. Все к нему прислушиваются. Обидно, что никак не выиграем. С конца 2023 года какая-то черная полоса пошла. В следующих матчах будем стараться изо всех сил победить», — сказал Цыплаков.

14 января «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Это поражение для красно-белых стало шестым подряд. Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут против «Витязя» 16 января.

В текущем сезоне Ковальчук провел за «Спартак» семь матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Он подписал контракт с красно-белыми в декабре 2023 года.

Ковальчук в составе сборной России — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира.

Ранее Ковальчук призвал высказать ему в лицо после неудачной серии «Спартака».