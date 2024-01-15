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Панарина отказались называть самым ценным российским игроком в НХЛ

Чемпион Игр Каменский: в будущем Панарин может стать капитаном «Рейнджерс»

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, считает ли российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина самым ценным российским игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Надо всех наших игроков в НХЛ считать самыми ценными. Артемий проводит шикарный сезон, пускай продолжает в том же духе. Он давно всем доказал, что играть умеет. С персональными рекордами можно только поздравить и пожелать дальнейших. В будущем он может стать капитаном «Рейнджерс», он уже стал ассистентом, лидерские качества у него есть», — заявил Каменский.

В поединке регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз», который завершился победой «Рейнджерс» со счетом 2:1, Панарин забросил первую шайбу своей команды.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах НХЛ, отметившись 27 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. Он с отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Шайба в матче с «Вашингтоном» стала для хоккеиста 400-м очком за карьеру в «Рейнджерс», он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба — за 310 матчей.

Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из «Тампы» Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативные передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» (25+34). Панарин — четвертый. Хоккеист выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее в «Рейнджерс» назвали бросок Панарина элитным.

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