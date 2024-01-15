В Италии заявили, что для разговора об эффективности Миранчука нужно больше времени

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки поделился размышлениями об успехах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который выходит в стартовом составе команды на протяжении трех последних игр. Его слова приводит Legalbet.

«Да, Миранчук играет в последних матчах и выглядит неплохо. Но помните, что атака «Аталанты» сейчас не в оптимальном состоянии. Освободилось одно место впереди, потому что Адемола Лукман уехал на Кубок Африки. Это главный форвард команды. Скамакка не показывает свою лучшую игру. Миранчук выдвинут вперед с Де Кателаре, но нужно больше времени, чтобы говорить об его эффективности», — сказал Франки.

10 января «Аталанта» обыграла «Милан» в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 2:1. Миранчук вышел в основном составе и отыграл без замен. Он отдал предголевую передачу, а затем заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» смогла оформить победный гол.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук всего провел за команду 16 матчей во всех турнирах.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, после чего вернулся в «Аталанту».

Ранее экс-футболист «Ювентуса» заявил, что в Италии вырос интерес к Миранчуку.