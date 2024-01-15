Отстраненный израильский футболист «Антальяспора» опроверг обвинения в разжигании вражды

Израильский футболист турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель, которого отстранили от работы с командой после акции в поддержку Израиля во время матча чемпионата Турции, заявил, что не совершал никаких провокационных действий. Его слова приводит A Spor в соцсети Х.

«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — заявил футболист.

В матче национального чемпионата Турции против «Трабзонспора» Йехезкель, празднуя взятие ворот, продемонстрировал повязку: «100 дней, 7 октября» с изображением звезды Давида. После чего руководство команды приняло решение отстранить игрока, аргументировав это тем, что футболист действовал вопреки национальным ценностям Турции. Прокуратура Антальи начала судебное расследование, спортсмену вменяется публичное разжигание ненависти и вражды.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее футболист «Ниццы» узнал приговор за антисемитское видео.