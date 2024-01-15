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Российский теннисист пропустит полгода из-за серьезной травмы

Глава ФТР Тарпищев заявил, что Карацев пропустит полгода из-за операции

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Fuminori Ogane/The Yomiuri Shimbun/Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что российский теннисист Аслан Карацев, получивший в январе травму, перенесет операцию и пропустит около полугода из-за восстановления. Его слова приводит ТАСС.

«Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», — заявил Тарпищев.

Карацев получил травму во время первого круга турнира серии ATP-250 в Брисбене 2 января. Теннисист играл с представителем США Джейсоном Кублером и во втором сете отказался от борьбы из-за полученного повреждения. Как писала журналистка Стефани Майлс, Карацева увезли с корта в коляске с «большим пакетом льда на колене».

Карацев — первый и пока единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии 2021). Он стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в миксте с Еленой Весниной, также в своей карьере он четыре раза завоевывал трофей турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов, три титула были добыты в одиночном разряде. В составе сборной России Карацев выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP в 2021 году.

Ранее «Спартак» поздравил 16-летнюю россиянку с победой в дебютном матче «Большого шлема».

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