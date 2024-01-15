В «Торонто» назвали проигранный матч лучшим для российского голкипера

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф, говоря об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз» (2:4), похвалил вратаря. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Я думаю, это был его лучший матч в сезоне с точки зрения того, как он следил за шайбой. Так что я считаю это позитивным шагом для него», — заявил Киф.

В поединке Самсонов отразил 20 ударов по своим воротам.

В начале января «Мэйпл Лифс» выставили Самсонова на драфт отказов. На тот момент хоккеист провел 15 матчей, в которых одержал семь побед. В среднем за матч он пропускал 3,94 гола и имел статистику отраженных бросков 86,2%.

Самсонов был отправлен в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), после чего снова был вызван в «Торонто» — матч с «Детройтом» стал для него первым после возвращения в «Мэйпл Лифс». Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Самсонова 16 матчей, в которых он отражал в среднем 86,2% бросков при коэффициенте надежности 3,88.

Ранее в «Рейнджерс» назвали бросок Артемия Панарина элитным.