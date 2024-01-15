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Теннисист Медведев пожелал своему сопернику хорошенько отдохнуть на пляже

Теннисист Медведев о выходе во второй круг Australian Open: я подсел физически

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Aly Song/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на отказе в матче первого круга Australian Open над французом Теренсом Атманом (5:7; 6:2, 6:4; 1:0) посетовал на жару, передает «Чемпионат».

«Такой жары не было тут все семь дней, что я нахожусь. Я подсел физически по ходу поединка. Я смотрел, что происходит с Атманом, может ли он двигаться. Желаю ему хорошо отдохнуть на пляже», — сказал Медведев.

Атман был вынужден сняться с поединка из-за травмы ноги, которую он получил в начале третьего сета.

Во втором круге Медведев сразится с финном Эмилем Руусувуори.

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге АТР. Он уже дважды играл в финале на Открытом чемпионате Австралии, уступив в 2021 году Рафаэлю Надалю, а годом позже проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу. В прошлом сезоне россиянин вылетел в Мельбурне необычайно рано для себя — в третьем круге.

Ранее теннисный тренер объяснил мотивацию Новака Джоковича на Australian Open.

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