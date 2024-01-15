Тарасова: мы были бы рады выступить на ЧЕ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что российские фигуристы выступят на следующем чемпионате Европы, передает «Советский спорт».

«Мы были бы очень рады выступить на чемпионате Европы и показать все, на что мы способны. Но имеем, что имеем. Будем надеяться, что на следующем чемпионате Европы мы уже будем принимать участие», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

В 2023 году спортивное гражданство сменили несколько российских фигуристов, среди которых Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Губанова. Все теперь представляют сборную Грузии.

Ранее сменившая гражданство российская фигуристка рассказала об обиде на ISU.