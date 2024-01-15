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Пономарев положительно отнесся к возможному трансферу Кругового в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: положительно отношусь к возможному трансферу Кругового

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Global Look Press

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что положительно относится к возможному переходу в команду футболиста петербургского «Зенита» Данила Кругового, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я отнесся бы к такому переходу положительно, потому что такие футболисты ЦСКА нужны. Он хорошо владеет мячом, а это уже большое дело. Меня не смущает, что он играл в «Зените». Там полно иностранцев, и Семак вынужден их ставить в состав», — сказал Пономарев.

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист подпишет трудовое соглашение с армейским клубом по схеме «4+1». Также у игрока будет возможность покинуть ЦСКА и перейти в европейский клуб, пункт о сумме отступных для зарубежных команд будет прописан в контракте.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Ранее в «Зените» усмотрели перебор бразильцев.

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