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Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о лидерских качествах Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: он является отличным лидером команды

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Спенсер Карбери в эфире телеканала ESPN on ABC высказался о лидерских качествах капитана команды Александра Овечкина.

«Он является отличным лидером команды», — сказал Карбери.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Овечкин не смог сыграть в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся 14 января. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными бросками отметились Артемий Панарин и Алекси Лафреньер. За «Вашингтон Кэпиталз» точным броском отметился Ти Джей Оши.

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон».

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