«Антальяспор» отстранил футболиста за поддержку Израиля

Пресс-служба турецкого клуба «Антальяспор» заявила на официальном сайте команды, что израильский футболист клуба Сагив Йехезкель исключен из состава за поддержку Израиля.

«Йехезкель, празднуя гол, действовал вопреки национальным ценностям нашей страны. По решению совета директоров он исключен из состава», — говорится в сообщении.

В матче национального чемпионата Турции против «Трабзонспора» Йехезкель, празднуя взятие ворот, продемонстрировал повязку: «100 дней, 7 октября» с изображением звезды Давида.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее футболист «Ниццы» узнал приговор за антисемитское видео.