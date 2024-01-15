Валуев о спортсменах, которые сменили гражданство: обратно ждать не будем

Депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что спортсмены, которые решили сменить спортивное гражданство, не должны возвращаться, передает «Спорт-Экспресс».

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей. Пусть едут, выступают. Безвозвратно», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян.