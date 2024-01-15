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Шайба попала в голову ребенка во время матча КХЛ

Во время матча КХЛ «Северсталь» — СКА шайба попала в голову ребенка

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РИА

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и череповецкой «Северсталью» шайба улетела за заградительное стекло и попала в голову ребенку, передает «Чемпионат».

Хоккеисты команд заметили инцидент, начав сигнализировать медицинской бригаде, которая подошла к болельщику и увела его в подтрибунное помещение. На голове мальчика было заметно рассечение.

Встреча между «Северсталью» и СКА завершилась победой клуба из Череповца со счетом 3:2. В составе победителей точными бросками отметились Никита Коростелев, Егор Степанов и Давид Думбадзе. За СКА дубль оформил Арсений Грицюк.

В следующем матче СКА сыграет против хабаровского «Амура». Встреча состоится 17 января. Команды выйдут на лед в 19:30 по московскому времени.

«Северсталь» померится силами с «Трактором». Встреча состоится 17 января. Команды выйдут на лед в 17:30 по московскому времени.

Ранее форвард СКА похвалил московский «Спартак».

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