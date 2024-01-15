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Бывший тренер сборной России готов помочь «Спартаку»

Экс-тренер сборной России Плющев заявил, что готов помочь «Спартаку»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал домашнее поражение московского «Спартака» от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, есть причины, по которым «Спартак» проигрывает, но освещать их я не буду. Если руководству «Спартака» будет интересно, я могу им осветить. Проблемы достаточно серьезные», — сказал Плющев.

Счет в матче был открыт в начале второго периода. Отличился форвард гостей Данила Юров. Еще до перерыва «Металлург» отправил в ворота москвичей две шайбы, сделав счет разгромным. Голами отметились Денис Зернов и Даниил Вовченко.

В начале заключительного периода Никита Михайлис сделал счет 4:0 в пользу гостей. Через четыре минуты красно-белые смогли размочить счет. Отличился Николай Голдобин. Хоккеисты «Металлурга» не собирались останавливаться на достигнутом и еще дважды поразили ворота соперника (Юров и Михайлис). На последней минуте Максим Цыплаков установил окончательный счет 2:6.

Ранее Илья Ковальчук призвал высказать ему в лицо после неудачной серии «Спартака».

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