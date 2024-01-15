Де Брейне попал в список игроков, которые могли бы играть на Кубке Африки

Футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне попал в список игроков, которые могли бы выступать на Кубке Африки. Список футболистов представил ESPN в своих социальных сетях.

Де Брейне мог би играть за сборную Бурунди, где родилась мама бельгийского хавбека. Сборная Бурунди не смогла пробиться в финальную часть Кубка Африки.

Также в список попали Вильям Салиба (мог би играть за Кемерун), Букайо Сака (Нигерия), Лерой Зане (Сенегал), Карим Бензема (Алжир), Коди Гакпо (Гана), Серж Гнабри (Кот-д'Ивуар), Вильям Салиба (Камерун).

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Де Брейне провел два матча, отметившись одним забитым мячом.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место, набрав 43 очка. Первое место занимает «Ливерпуль», имея в активе 45 баллов. Третье место занимает «Астон Вилла», уступая «Сити» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Сити» сыграет с «Бернли». Встреча состоится 31 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

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