В «Зените» усмотрели перебор бразильцев

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в составе петербургского «Зенита» переизбыток южноамериканских игроков.

По его мнению, трансфер полузащитника Артура из «Палмейраса», который случился в начале января, может помочь команде Сергея Семака в среднесрочной перспективе.

«У «Зенита» уже давно перебор с бразильцами, уже наверное штук десять в команде набралось. Возможно, Семак не владеет ситуацией, и ему заставляют покупать таких футболистов. Я раньше не слышал ничего про Артура, надо будет смотреть за ним в действии. То, что он перешел из «Палмейраса», говорит о многом, это хорошая команда. Посмотрим, как он проявит себя», — заявил Пономарев.

На данный момент в составе «Зенита» числятся бразильцы Марио Фернандеc, Нино, Дуглас Сантос, Родригао, Ду Кейрос, Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур и Роберт Ренан. Последний был отдан в аренду «Интернасьоналу» до конца 2024 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Ранее Владимир Пономарев заявил, что в ЦСКА хорошо укомплектована линия защиты.