Ветеран ЦСКА предложил отпустить Кучаева

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству армейского клуба не стоит продлевать контракт с полузащитником Константином Кучаевым.

По его мнению, 25-летний хавбек не показывает выдающихся качеств, выступая за ЦСКА.

«Кучаева можно отпускать спокойно, он травмировался часто плюс очень легкий, как бабочка или мотылек на поле выглядит. Играет где-то на подхвате все время, неплохая техника владения мячом присутствует, но всего остального у него нет, физика отсутствует абсолютно», — заявил Пономарев.

Кучаев в сезоне-2023/24 провел 15 матчей и не отметился результативными действиями. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Коллектив Давида Деограсии ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в таблице.

Ранее ветеран ЦСКА Пономарев посоветовал Федору Чалову оставаться в ЦСКА.