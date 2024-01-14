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Дасаев жестко ответил Гинеру на слова о сравнении с Акинфеевым

Дасаев о Гинере: мне неинтересно его мнение

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Павел Бедняков/РИА Новости

Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев остался недоволен словами президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что Игорь Акинфеев уже превзошел его и даже Льва Яшина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Кто такой Гинер? Мне неинтересно его мнение. Я не читал его слова и читать не буду. Это его мнение, пускай говорит что хочет. Мне его мнение неинтересно», — сказал Дасаев.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году он получил приз «Лучший вратарь мира». Большую часть карьеры голкипер провел в московском «Спартаке».

Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее была названа причина, почему нельзя сравнивать Акинфеева с Яшиным.

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