Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа главная причина поражений Рублева в четвертьфиналах турниров «Большого шлема»

Тренер Янчук: Рублев перегорает в четвертьфиналах «шлемов»

close
100%
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый специалист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал тот факт, что Андрей Рублев никак не может пройти на турнирах «Большого шлема» четвертьфинальную стадию, заявив, что у российского теннисиста есть психологический барьер.

«Думаю, он перегорает в таких случаях. Видно, как он хочет и порой даже истязает себя в этих матчах от неудач. Это говорит о том, что все-таки он хочет от себя больше, чем он может даже. Если убрать это внутреннее напряжение, потенциально он может сыграть с любым и у любого выиграть. Его игра – мощная, атакующая, инициативная! Но в «Больших шлемах» надо же равномерно рассчитать эти силы на дистанции. Там надо одержать семь побед, и это нелегко и физически, и психологически. Там надо обыгрывать разных соперников, выдерживать напряжение и восстанавливаться к следующему кругу. Но если он сможет, то все будет хорошо. Время работает на него – с годами приходят и опыт, и уверенность, и правильное распределение сил по дистанции. Будем надеяться, что этот год окажется для него лучше, чем предыдущий», — отметил Янчук.

Андрей Рублев доходил на всех турнирах «Большого шлема» до четвертьфиналов, сыграв в них девять раз, но до сих пор ни разу не сумел пробиться в полуфинал. В 2023 году он сыграл в четвертьфиналах на всех «мейджорах», кроме «Ролан Гаррос». На стартовавшем Открытом чемпионате Австралии Рублев в первом круге в пятисетовом поединке одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10-6).

Ранее Кафельников назвал нулевой вероятность «русского» финала на AO.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами