Названа главная причина поражений Рублева в четвертьфиналах турниров «Большого шлема»

Знаменитый специалист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал тот факт, что Андрей Рублев никак не может пройти на турнирах «Большого шлема» четвертьфинальную стадию, заявив, что у российского теннисиста есть психологический барьер.

«Думаю, он перегорает в таких случаях. Видно, как он хочет и порой даже истязает себя в этих матчах от неудач. Это говорит о том, что все-таки он хочет от себя больше, чем он может даже. Если убрать это внутреннее напряжение, потенциально он может сыграть с любым и у любого выиграть. Его игра – мощная, атакующая, инициативная! Но в «Больших шлемах» надо же равномерно рассчитать эти силы на дистанции. Там надо одержать семь побед, и это нелегко и физически, и психологически. Там надо обыгрывать разных соперников, выдерживать напряжение и восстанавливаться к следующему кругу. Но если он сможет, то все будет хорошо. Время работает на него – с годами приходят и опыт, и уверенность, и правильное распределение сил по дистанции. Будем надеяться, что этот год окажется для него лучше, чем предыдущий», — отметил Янчук.

Андрей Рублев доходил на всех турнирах «Большого шлема» до четвертьфиналов, сыграв в них девять раз, но до сих пор ни разу не сумел пробиться в полуфинал. В 2023 году он сыграл в четвертьфиналах на всех «мейджорах», кроме «Ролан Гаррос». На стартовавшем Открытом чемпионате Австралии Рублев в первом круге в пятисетовом поединке одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тиаго Сейбот Уайлда – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10-6).

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