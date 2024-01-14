Бензема отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом»

Карим Бензема отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению тренера команды Марсело Гальярдо. Об этом сообщает Marca.

12 января игроки «Аль-Иттихада» должны были после непродолжительного отпуска собраться на тренировочной базе в Джидде. Французский нападающий не прибыл в расположение команды и не поедет на сборы. В окружении футболиста сообщили изданию, что Бензема застрял на Маврикии из-за циклона и не смог вернуться в Саудовскую Аравию.

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки команды. Причины отъезда футболиста не сообщались.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Команда, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Аль-Хилаль», у которого 53 очка.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести лидера «Реала».