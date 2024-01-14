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«Спартак» разгромно уступил «Металлургу» в КХЛ

«Спартак» проиграл «Металлургу» со счетом 2:6 в матче КХЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6.

Счет в матче был открыт в начале второго периода. Отличился форвард гостей Данила Юров. Еще до перерыва «Металлург» отправил в ворота москвичей две шайбы, сделав счет разгромным. Голами отметились Денис Зернов и Даниил Вовченко.

В начале заключительного периода Никита Михайлис сделал счет 4:0 в пользу гостей. Через четыре минут красно-белые смогли размочить счет. Отличился Николай Голдобин. Хоккеисты «Металлурга» не собирались останавливаться на достигнутом и еще дважды поразили ворота соперника (Юров и Михайлис). На последней минуте Максим Цыплаков установил окончательный счет 2:6.

«Спартак», набрав 67 очков, продолжает занимать четвертое место в Западной конференции. Лидирует «Динамо», имеющее на четыре очка больше. «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в активе 74 очка.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Ранее нападающий «Спартака» рассказал, почему команда стала проигрывать.

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