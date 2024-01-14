Промоутер назвал торжеством самодисциплины победу Бетербиева

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке против Каллума Смита, назвав ее торжеством самодисциплины, передает «Спорт-Экспресс».

«Это торжество самодисциплины, мастерства и природного таланта Артура. Я уже не раз говорил, что Артур обладает невероятной физической силой. Благодарность его родителям. Артур — великий мастер», — сказал Хрюнов.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым.