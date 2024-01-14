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Эксперт-фрирайдер рассказал, как правильно выбрать сноуборд для новичка

Фрирайдер Чадкин посоветовал не экономить на ботинках для сноубординга

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Shutterstock

Участник соревнований по фрирайду (катание на сноуборде вне подготовленных трасс), эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать сноуборд для начинающего любителя спорта.

«Правильный подбор начинается с похода в специализированный магазин и консультации с экспертом, который поможет определиться в огромном ассортименте ботинок, креплений и досок. От себя добавлю, что на ботинках, в отличие от досок, экономить не стоит. А почему, вам объяснит консультант в магазине», — сказал Чадкин.

Также эксперт объяснил, как безопасно падать со сноуборда во время обучения. В случае падения на спину Чадкин посоветовал как можно сильнее согнуть ноги (это поможет снизить высоту падения), а также прижать подбородок к груди, чтобы избежать удара затылком, и ни в коем случае не выставлять руки назад, чтобы не травмировать их (лучше прижать к груди).

В случае падения вперед Чадкин порекомендовал как можно сильнее согнуть колени, выставить руки перед собой, а также повернуть голову в сторону, чтобы не разбить лицо.

Ранее эксперт-фрирайдер раскрыл, как безопасно падать со сноуборда.

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