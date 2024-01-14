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Эксперт-фрирайдер раскрыл четыре секрета правильной стойки на сноуборде

Сноубордист Чадкин: надо отучаться смотреть на доску во время катания

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Shutterstock

Участник соревнований по фрирайду (катание на сноуборде вне подготовленных трасс), эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал четыре принципа правильной стойки на сноуборде.

«Базовые принципы правильной стойки: во-первых, встаньте на обе ноги, слегка перенесите вес тела на переднюю и согните колени. Во-вторых, выпрямите спину. Не отклоняйтесь слишком сильно вперед или назад, иначе потеряете равновесие. В-третьих, слегка разверните корпус по направлению движения (в качестве ориентира — угол крепления передней ноги). В-четвертых, отведите руки по сторонам и поверните голову в направлении движения. Многие совершают ошибку и смотрят на доску во время катания — от этого надо сразу отучаться. Здесь простое правило: куда смотришь, туда и едешь.

Для отработки стойки лучше обратиться к инструктору: это максимально безопасный и быстрый способ научиться правильно кататься», — рассказал Чадкин.

Ранее эксперт заявил, что после занятий сноубордингом мозг начинает эффективнее управлять телом.

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