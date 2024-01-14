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«Мозг эффективнее управляет телом»: стали известны три преимущества сноубординга

Фрирайдер Чадкин: после занятий сноубордингом мозг эффективнее управляет телом

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Участник соревнований по фрирайду (катание на сноуборде вне подготовленных трасс), эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, в чем заключается польза сноубординга для здоровья человека.

«Катание на сноуборде — это хорошая и полезная кардионагрузка на свежем воздухе и энергозатратный вид спорта, который улучшит физическое состояние и позволит держать себя в форме.

Во-первых, сноубординг повышает тонус практически всех мышц-стабилизаторов, которые в обычной жизни мы почти не задействуем. Во-вторых, в результате занятий развивается вестибулярный аппарат и координация движений, а это влияет не только на крепкий мышечный каркас, но и на состояние нервной системы, поскольку мозг эффективнее управляет телом.

В-третьих, тренировки на открытом воздухе полезны для дыхательной и сердечно-сосудистой систем: они ускоряют обмен веществ, улучшают кровообращение и насыщают клетки кислородом», — рассказал Чадкин.

Ранее фигурист объяснил, почему опасно начинать кататься на коньках после 40 лет.

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