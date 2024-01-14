16-летняя россиянка одержала первую победу в матче турнира «Большого шлема»

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева пробилась во второй круг Australian Open, одержав волевую победу над представительницей Испании Сарой Соррибес Тормо.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Эта победа стала первой для Корнеевой на взрослом турнире «Большого шлема».

В следующем круге Корнеева встретится с победительницей пары Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. На теннисных турнирах российские спортсмены выступают без национального флага.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее 14-летняя бывшая российская теннисистка завоевала крупнейший титул в карьере.