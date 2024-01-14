Экс-футболист «Спартака»: никто не сможет остановить «Зенит»

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов заявил, что никто не сможет помешать петербургскому «Зениту» вновь стать чемпионом России, передает «Чемпионат».

«Зенит» идет к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может. «Краснодар» — не очень стабильная команда со своими пробелами. Да, играют неплохо и свежо, но такое ощущение, что им не хватает запаса», — сказал Филимонов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертом месте идет московский «Локомотив», набравший 31 очко. Пятое место занимает столичный «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 30 баллов.

Чемпионат Росси возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура Российской премьер-лиги.

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