Валуев не согласился с Тарасовой: смена гражданства играет на руку врагам

Депутат Госдумы России Николай Валуев не согласился со словами тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая поддержала спортсменов, меняющих спортивное гражданство, передает Sport24.

«Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Идет СВО. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну», — сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее бывшая россиянка выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию.