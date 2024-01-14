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Экс-борец сборной России рассказал, как Билан занимался с ним на шоу «Голос»

Торнике Квитатиани: если вы думаете, что на «Голосе» учат петь, вы ошибаетесь

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Кирилл Зыков/РИА Новости/Личный архив Торнике Квитатиани

Бывший член сборной России по вольной борьбе и медийный футболист команды «Стармикс» Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал, как попал на шоу «Голос».

«В «Голосе» все честно. Я просто открыл компьютер, ввел свои данные, и меня позвали. Мне посчастливилось попасть в «Голос» не из-за связей: я просто заполнил анкету!» — сказал Квитатиани.

Также бывший борец рассказал, как ему помогал на проекте наставник Дима Билан.

«Если вы думаете, что наставники учат участников петь, то вы ошибаетесь. В проект попадают те, кто уже умеет петь и попадать в ноты. Мой наставник Дмитрий Билан подбирал репертуар, пропевал его со мной в течение двух-трех дней перед каждым этапом, занимался со мной, говорил, как и где нужно спеть, где остановиться, подсказывал с аранжировкой. У нас был творческий процесс создания трека», — рассказал Квитатиани.

Бывший член сборной России по борьбе дошел до четвертьфинала «Голоса». Он признавался, что борцовское прошлое помогло ему пройти кастинг на шоу.

Ранее участник «Голоса» рассказал, почему отказался кататься с Медведевой в «Ледниковом периоде».

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