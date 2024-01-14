Бетербиев нокаутировал Смита в бою за три чемпионских титула

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в поединке за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Его соперником был британец Каллум Смит. Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

12 января Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-тестирования. Такой результат допинг-тестирования не является нарушением. Бетербиев прошел дополнительные обследования по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), по результатам которых получил отрицательный результат. Боксер получил атипичные результаты по гормону роста человека (ГРЧ) и 5D-андростандиолу.

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что украинец Александр Усик не в его весе.