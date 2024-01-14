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Россиянка выбила американку в первом круге Australian Open

Россиянка Рахимова обыграла американку Бектас в первом круге Australian Open

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AP

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), одолев в первом раунде представительницу США Эмину Бектас.

Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут, матч завершился в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. За это время Рахимова сделала четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать четыре из девять заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований российская теннисистка встретится с победительницей встречи француженки Диан Пари и китаянки Синьюй Ван, являющейся 30-й ракеткой мира.

Матчи основных сеток турнира пройдут с 14 по 28 января. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая в финальном поединке 2023 года в трех сетах обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан. Для Соболенко победа на Australian Open стала первым титулом на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Ранее Евгений Кафельников оценил шансы россиян на Australian Open.

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