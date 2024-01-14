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«Вашингтон» без Овечкина одержал волевую победу над «Рейнджерс»

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Кузнецов отдал голевой пас

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NBC

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершился победой «столичных» с результатом 3:2. По ходу матча «Вашингтон» уступал со счетом 1:2.

В составе победившей команды голами отметились Энтони Манта, Ник Дауд и Ти Джей Оши. Российский нападающий Евгений Кузнецов в этом поединке записал на свой счет одно очко, отдав результативную передачу на Дауда. Российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы нижней части тела.

За «Рейнджерс» отличился Адам Фокс, который дважды поразил ворота соперников. Российский нападающий команды Артемий Панарин участие в матче принял, однако отличиться результативными действиями не сумел. Другой российский игрок — голкипер Игорь Шестеркин — провел матч в запасе.

«Вашингтон» одержал вторую победу в трех последних играх. «Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд. Команды вновь сыграют между собой 14 января, стартовая сирена прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НХЛ отказалась запретить играть российским хоккеистам.

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