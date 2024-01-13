Экс-глава РФС предрек «Зениту» проблемы из-за иностранцев

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Legalbet заявил, что «Зенит» может столкнуться с трудностями из-за переизбытка легионеров.

«Для тех, кто находится в обойме первой команды и редко появляется на поле, такой большой наплыв новичков может их ввести в состояние полной безнадежности. Тут стоит обратиться к вопросу о мастерстве тренерского штаба, как они будут справляться с ситуацией», — заявил Колосков.

На данный момент в составе «Зенита» числятся бразильцы Марио Фернандеc, Нино, Дуглас Сантос, Родригао, Ду Кейрос, Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур и Роберт Ренан. Последний был отдан в аренду «Интернасьоналу» до конца 2024 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Ранее бывший тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал условия для расширения РПЛ.