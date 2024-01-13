«Монако» Головина проиграл «Реймсу» в чемпионате Франции

В очередном матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу »Монако» уступил «Реймсу».

Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей отличились 30-летний мальтиец Тедди Теума, 22-летний немец Рада Хадра и 25-летний голландец Азор Матусива.

Александр записал на свой счет результативный пас на 49-й минуте встречи, ассистировав 33-летнему французскому нападающему Виссаму Бен-Йеддеру.

После 18 матчей «Монако», набрав 33 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй «Ниццы». «Реймс» благодаря победе поднялся на пятое место. Лидер чемпионата — «ПСЖ» (40 очков).

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Головин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 16 матчей, забив пять мячей. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Ранее игрок «Стармикса» Торнике Квитатиани заявил, что не пошел бы ни в «Амкал», ни в 2DROTS.